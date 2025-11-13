İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Gela Geladze: Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan təyyarəsinin bütün vacib fraqmentləri tapılıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:06
    Gela Geladze: Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan təyyarəsinin bütün vacib fraqmentləri tapılıb

    Türkiyənin Gürcüstanda noyabrın 11-də qəzaya uğrayan "Lockheed C-130 Hercules" hərbi təyyarəsinin bütün vacib fraqmentləri tapılıb.

    "Report"un Gürcüstan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin daxili işlər naziri Gela Geladze bildirib.

    "Araşdırmanın aparılması üçün vacib olan bütün texniki vasitələr və təyyarənin fraqmentləri tapılıb, ekspertiza aparılır. Axtarış və xilasetmə tədbirlərinə həm Gürcüstan, həm də Türkiyə tərəfdən 1000-dən çox insan cəlb olunub", - o bildirib.

    Daha əvvəl Türkiyə mediası tapılan fraqmentlərin Kayseri vilayətinə aparılacağı barədə məlumat vermişdi.

    Геладзе: Обнаружены все важные фрагменты упавшего в Грузии самолета ВВС Турции
    Geladze: All key fragments of Turkish Air Force plane that crashed in Georgia have been found

