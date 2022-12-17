Гарибашвили: Подписанное соглашение расширит торговые возможности между ЕС и Южным Кавказом

Проект подводного электрокабеля расширит транзитные и торговые возможности между ЕС и Южным Кавказом.

Подписанное сегодня соглашение расширит транзитные и торговые возможности между Европейским союзом и Южным Кавказом.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на прошедшем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с подписанием "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

"Сегодня, подписав соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в области поставок зеленой энергии, мы подтверждаем нашу готовность к тесному сотрудничеству в этой сфере,- сказал он.