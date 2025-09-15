Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Гарегин II отправился в Ватикан

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 14:07
    Гарегин II отправился в Ватикан

    Католикос всех армян Гарегин II отправился в Ватикан.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В рамках поездки его примет Папа Римский Лев XIV.

    Другие подробности не приводятся.

    II Qaregin Vatikana gedib
    Catholicos Karekin II leaves for Vatican

