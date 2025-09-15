Гарегин II отправился в Ватикан
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 14:07
Католикос всех армян Гарегин II отправился в Ватикан.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В рамках поездки его примет Папа Римский Лев XIV.
Другие подробности не приводятся.
Последние новости
15:38
Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структуройВ регионе
15:35
Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в ГрузиюВ регионе
15:26
TƏBİB: Летом утонули 26 человекПроисшествия
15:24
МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и РумынииДругие страны
15:24
В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и БеларусиДругие страны
15:22
Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагамиДругие страны
15:16
США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программыДругие страны
15:12
Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%Бизнес
15:07