II Qaregin Vatikana gedib
Region
- 15 sentyabr, 2025
- 14:17
Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Vatikana yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində onu Roma Papası XIV Lev qəbul edəcək.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
