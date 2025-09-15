İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    II Qaregin Vatikana gedib

    Region
    15 sentyabr, 2025
    • 14:17
    Bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin Vatikana yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində onu Roma Papası XIV Lev qəbul edəcək.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    Гарегин II отправился в Ватикан
    Catholicos Karekin II leaves for Vatican

