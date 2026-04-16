Галузин обсудил с послом Турции в РФ ситуацию на Южном Кавказе

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил с послом Турции в Москве Танжу Билгиче ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, это следует из заявления МИД РФ.

"Обсуждено положение дел на Южном Кавказе. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию в интересах мира и стабильности в регионе", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что стороны также провели обмен мнениями по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.

"Турецкой стороне были изложены наши принципиальные оценки развития обстановки и перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины в русле взаимопониманий, достигнутых по итогам российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года", - говорится в сообщении.