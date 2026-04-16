Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Галузин обсудил с послом Турции в РФ ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    16 апреля, 2026
    21:24
    Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил с послом Турции в Москве Танжу Билгиче ситуацию на Южном Кавказе.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, это следует из заявления МИД РФ.

    "Обсуждено положение дел на Южном Кавказе. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию в интересах мира и стабильности в регионе", - заявили в ведомстве.

    Отмечается, что стороны также провели обмен мнениями по поводу урегулирования российско-украинского конфликта.

    "Турецкой стороне были изложены наши принципиальные оценки развития обстановки и перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины в русле взаимопониманий, достигнутых по итогам российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года", - говорится в сообщении.

    Михаил Галузин МИД России Танжу Билгич Турция Южный Кавказ
    Qaluzin Türkiyənin Rusiyadakı səfiri ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib
    Galuzin discusses South Caucasus situation with Turkish envoy to Russia

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей