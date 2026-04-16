İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Qaluzin Türkiyənin Rusiyadakı səfiri ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    • 16 aprel, 2026
    • 21:37
    Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin Türkiyənin Moskvadakı səfiri Tanju Bilgiçlə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    "Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə edilib. Regionda sülh və sabitlik maraqları naminə gələcək koordinasiyaya dair qarşılıqlı niyyət təsdiqlənib", - qurumdan bildirilib.

    Qeyd olunub ki, tərəflər həmçinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    "2025-ci ilin avqustunda Ankoricdə keçirilmiş Rusiya-Amerika sammitinin yekunları üzrə əldə olunmuş qarşılıqlı anlaşmalar məcrasında vəziyyətin inkişafına və Ukrayna ətrafındakı münaqişənin nizamlanması perspektivlərinə dair bizim prinsipial qiymətləndirmələrimiz Türkiyə tərəfinə çatdırılıb", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Rusiya XİN Cənubi Qafqaz
    Галузин обсудил с послом Турции в РФ ситуацию на Южном Кавказе
    Galuzin discusses South Caucasus situation with Turkish envoy to Russia

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti