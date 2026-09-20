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    Галибаф: Пока условия Ирана не будут выполнены, Ормуз останется закрытым

    В регионе
    • 20 сентября, 2026
    • 10:56
    Галибаф: Пока условия Ирана не будут выполнены, Ормуз останется закрытым

    Пока условия Ирана не будут выполнены, блокада Ормузского пролива будет продолжаться.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Фарс", об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    "Мы считаем, что необходимо и биться, и вести переговоры. То есть в нужный момент всей имеющейся у нас военной мощью мы должны оттеснить врага и нанести ему удары. Однако в момент, когда мы одержали значительную победу на поле боя и враг ослаблен, мы должны закрепить это преимущество дипломатией", - отметил он.

    По словам председателя парламента Ирана, переговорная позиция Тегерана абсолютно ясна.

    "Передача посланий и разъяснение наших условий были доведены до противоположной стороны через посредников. Противник прекрасно знает, что пока условия не будут выполнены, пока законные права иранского народа не будут признаны и пока обязательства американцев не будут исполнены, не будет никакого окна для возврата к прежним условиям переговоров и открытия Ормузского пролива", -

    Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран выдвинул Вашингтону семь условий Ирана для начала каких-либо переговоров.

    Мохаммад-Багер Галибаф Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    Qalibaf: İranın şərtləri yerinə yetirilməsə, Hörmüz boğazı açılmayacaq

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