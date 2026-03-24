Галибаф: Манипуляции на бирже не обеспечат реальных поставок бензина

Манипуляции с бумажными фьючерсами нефти вряд ли превратят ее в реальное топливо на заправочных станциях.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

"Мы в курсе того, что происходит на бумажном рынке нефти, включая фирмы, нанятые для влияния на нефтяные фьючерсы. Мы также видим более масштабную кампанию по манипулированию общественным мнением.

Но посмотрим, смогут ли они превратить это в "реальное топливо" на заправках - или, может быть, они даже смогут напечатать молекулы бензина!", - написал он.

Отметим, что на рынке нефтяных фьючерсов ежедневно торгуются объемы "бумажной нефти", в десятки раз превышающие реальное мировое потребление. По различным оценкам, на каждый реально добытый баррель нефти приходится до 20–30 "бумажных" баррелей, существующих исключительно в виде деривативных контрактов. Эта диспропорция создает почву для манипуляций с ценами на топливо.

Перебои в движении судов в Ормузском проливе, являющемся одним из ключевых маршрутов мировых нефтяных поставок, а также нанесение ударов по энергетическим объектам Ирана и стран Персидского залива в ходе операции США и Израиля вызвали колебания мировых цен на нефть.