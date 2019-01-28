Фото главы МИД Ирана с представительницей народа белуджи вызвало недовольство

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Фотография министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа с первой женщиной-дипломатом из народа белуджи, новоназначенным послом в Брунее Хумейрой Риги вызвала политический скандал.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Anadolu.

Пресс-секретарь МИД Ирана Бехрам Касеми отметил, что новоназначенные послы по традиции фотографируются с главой внешнеполитического ведомства: "Это превратилось в Иране в добрую традицию. Политика, проводимая за последние годы новым правительством (правительством президента Ирана Хасаном Роухани – прим. ред.), и в период нахождения во главе МИД Мухаммеда Джавада Зарифа ведется именно в этом направлении. Мы и сейчас отстаиваем этот подход. Чем больше женщин будет представлено на дипломатическом поприще, тем выше развитие страны и больше соответствия национальным интересам. Удивляет, что некоторые до сих не приемлют подобные фотографии".

По словам М.Зарифа, в ближайшее время ожидается назначение на должности послов еще двух женщин.

Отметим, что Хумейра Риги ранее работала главой исполнительной власти провинции Гасршехр. Хумейра Риги является первой женщиной-послом Ирана со времен революции 1979 года. До нее Марзия Афхам занимала пост посла в Малайзии, а Первин Фершчи – в Финляндии.