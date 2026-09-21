Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Фидан: Турция и США поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 21:15
    Фидан: Турция и США поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном

    Турция и США поддерживают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также прилагают все усилия для снижения рисков эскалации напряженности на Кавказе и в Черном море.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на панельной сессии "Турецко-американские отношения на пороге 100-летия" в Нью-Йорке.

    Фидан в своем выступлении подчеркнул важность сотрудничества Анкары и Вашингтона для поддержания глобального мира и стабильности. Он добавил, что партнерство двух стран создает новые возможности для развития региона и сохранения мира.

    Фидан также отметил, что Черноморский регион не должен превратится в источник проблем, а должен стать платформой для международного сотрудничества.

    В контексте российско-украинского урегулирования Фидан отметил, что Анкара продолжает активно поддерживать контакты как с Киевом, так и Москвой.

    "Мы поддерживаем диалог и дипломатию для достижения устойчивого мира в Украине", - отметил министр.

    Фидан подчеркнул, что на фоне нынешних геополитических изменений необходимо выстраивание эффективного партнерства между глобальными державами и ведущими региональными акторами.

    Глава МИД Турции отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его отношения с американским коллегой Дональдом Трампом будут способствовать дальнейшему развитию регионального сотрудничества.

    Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября выступит на 81-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Хакан Фидан Турция Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты Америки (США)
    Hakan Fidan Nyu-Yorkda Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesindən söz açıb
    Türkiye, US can deepen cooperation on regional stability, Fidan says

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