Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН
В регионе
- 20 сентября, 2026
- 13:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября выступит на 81-й Генеральной Ассамблее ООН.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, это станет уже 16-м выступлением Эрдогана на данной платформе с 2005 года.
Отмечается, что главный упор в его выступлениях делается на методах борьбы с глобальными угрозами.
В одном из своих выступлений на Генассамблее ООН в сентябре 2023 года Эрдоган заявил, что Карабах является азербайджанской территорией.
Напомним, что в том же году Азербайджан в результате антитеррористической операции полностью восстановил свою территориальную целостность. В связи с этим 20 сентября отмечается в стране как День государственного суверенитета.
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