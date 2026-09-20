Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября выступит на 81-й Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, это станет уже 16-м выступлением Эрдогана на данной платформе с 2005 года.

Отмечается, что главный упор в его выступлениях делается на методах борьбы с глобальными угрозами.

В одном из своих выступлений на Генассамблее ООН в сентябре 2023 года Эрдоган заявил, что Карабах является азербайджанской территорией.

Напомним, что в том же году Азербайджан в результате антитеррористической операции полностью восстановил свою территориальную целостность. В связи с этим 20 сентября отмечается в стране как День государственного суверенитета.