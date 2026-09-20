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    Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН

    В регионе
    • 20 сентября, 2026
    • 13:35
    Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября выступит на 81-й Генеральной Ассамблее ООН.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, это станет уже 16-м выступлением Эрдогана на данной платформе с 2005 года.

    Отмечается, что главный упор в его выступлениях делается на методах борьбы с глобальными угрозами.

    В одном из своих выступлений на Генассамблее ООН в сентябре 2023 года Эрдоган заявил, что Карабах является азербайджанской территорией.

    Напомним, что в том же году Азербайджан в результате антитеррористической операции полностью восстановил свою территориальную целостность. В связи с этим 20 сентября отмечается в стране как День государственного суверенитета.

    Реджеп Тайип Эрдоган Генеральная Ассамблея ООН Турция День государственного суверенитета Азербайджан
    Ərdoğan BMT Baş Assambleyasında 16-cı dəfə çıxış edəcək
    Erdoğan to address UN General Assembly for 16th time

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