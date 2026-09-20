В ДТП в Сальяне пострадали мать с двумя детьми

В селе Хялядж Сальянского района мать с двумя детьми пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Сальян-Ширван.

При столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили жительница Ширвана Шахбазова Вафа Максим гызы (2001 г.р.), её сын (2025) и дочь (2026).

Пострадавших доставили в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.