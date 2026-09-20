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    В ДТП в Сальяне пострадали мать с двумя детьми

    Происшествия
    • 20 сентября, 2026
    • 19:45
    В ДТП в Сальяне пострадали мать с двумя детьми

    В селе Хялядж Сальянского района мать с двумя детьми пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на автомагистрали Сальян-Ширван.

    При столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили жительница Ширвана Шахбазова Вафа Максим гызы (2001 г.р.), её сын (2025) и дочь (2026).

    Пострадавших доставили в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сальян
    Salyanda yol qəzasında ana və 2 azyaşlı övladı yaralanıb

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