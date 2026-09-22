Азербайджан и Бангладеш упрощают визовый режим

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его бангладешский коллега Халилур Рахман на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Народной Республики Бангладеш об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов".

Как сообщает Report, об этом пресс-служба азербайджанского МИД сообщила в соцсети Х.

Документ будет способствовать укреплению официальных контактов и расширению сферы взаимовыгодного партнерства.

После церемонии подписания министры обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-бангладешских отношений.

Стороны акцентировали внимание на вопросах укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, а также развития связей в сфере образования и гуманитарной области.