Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе встречи стороны рассмотрели двустороннюю и многостороннюю повестка дня, а также региональные процессы.

Министры подчеркнули важность постоянных контактов на высшем уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений.

Встреча президентов Азербайджана и Ирана, состоявшаяся в августе 2026 года в Бишкеке, была отмечена как еще один важный шаг в направлении расширения двустороннего сотрудничества.

Была подчеркнута важность дипломатии и диалога, а также продвижения мира и стабильности, обсуждены вопросы региональной безопасности.

22:53

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.

Подробности обсуждений не приводятся.

Отметим, что встреча прошла на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.