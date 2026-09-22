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    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 23:24
    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность - ОБНОВЛЕНО

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

    В ходе встречи стороны рассмотрели двустороннюю и многостороннюю повестка дня, а также региональные процессы.

    Министры подчеркнули важность постоянных контактов на высшем уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений.

    Встреча президентов Азербайджана и Ирана, состоявшаяся в августе 2026 года в Бишкеке, была отмечена как еще один важный шаг в направлении расширения двустороннего сотрудничества.

    Была подчеркнута важность дипломатии и диалога, а также продвижения мира и стабильности, обсуждены вопросы региональной безопасности.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

    Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.

    Подробности обсуждений не приводятся.

    Отметим, что встреча прошла на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    Джейхун Байрамов Аббас Арагчи Встреча глав МИД Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) МИД Ирана
    Azərbaycan və İranın XİN rəhbərləri regional prosesləri nəzərdən keçiriblər – YENİLƏNİB
    Bayramov, Araghchi discuss Azerbaijan-Iran cooperation in New York

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