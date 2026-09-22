Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность - ОБНОВЛЕНО
- 22 сентября, 2026
- 23:24
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.
В ходе встречи стороны рассмотрели двустороннюю и многостороннюю повестка дня, а также региональные процессы.
Министры подчеркнули важность постоянных контактов на высшем уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений.
Встреча президентов Азербайджана и Ирана, состоявшаяся в августе 2026 года в Бишкеке, была отмечена как еще один важный шаг в направлении расширения двустороннего сотрудничества.
Была подчеркнута важность дипломатии и диалога, а также продвижения мира и стабильности, обсуждены вопросы региональной безопасности.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.
Подробности обсуждений не приводятся.
Отметим, что встреча прошла на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.