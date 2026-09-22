Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Макрон призвал РФ и Украину прекратить удары по энергетике и в Черном море

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 23:28
    Макрон призвал РФ и Украину прекратить удары по энергетике и в Черном море

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за принятие моратория на удары по объектам энергетики и морским судам в ходе российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом он заявил в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мы поддерживаем инициативу о введении двойного моратория: моратория на действия в сфере энергетики с обеих сторон, а также в Черном море, который позволит обеспечить экспорт зерна и решить вопрос продовольственной безопасности, столь важный для многих стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран", - сказал Макрон.

    Эмманюэль Макрон Российско-украинский конфликт Франция Генеральная Ассамблея ООН
    Makron Rusiya və Ukraynanı bir sıra hədəflərə hücumları dayandırmağa çağırıb

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