Макрон призвал РФ и Украину прекратить удары по энергетике и в Черном море
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 23:28
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за принятие моратория на удары по объектам энергетики и морским судам в ходе российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом он заявил в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы поддерживаем инициативу о введении двойного моратория: моратория на действия в сфере энергетики с обеих сторон, а также в Черном море, который позволит обеспечить экспорт зерна и решить вопрос продовольственной безопасности, столь важный для многих стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран", - сказал Макрон.
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