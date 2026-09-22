Макрон призвал РФ и Украину прекратить удары по энергетике и в Черном море

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за принятие моратория на удары по объектам энергетики и морским судам в ходе российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы поддерживаем инициативу о введении двойного моратория: моратория на действия в сфере энергетики с обеих сторон, а также в Черном море, который позволит обеспечить экспорт зерна и решить вопрос продовольственной безопасности, столь важный для многих стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран", - сказал Макрон.