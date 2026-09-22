В Венгрии обсудили сотрудничество Азербайджана и ОТГ
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 23:34
Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с главой представительства Организации тюркских государств (ОТГ) в этой стране Балашем Хендриксом.
Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.
Стороны, согласно информации, обсудили взаимодействие между Азербайджаном и ОТГ.
"В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями вокруг председательства Азербайджана в ОТГ, совместных проектов, перспектив будущего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Напомним, что 21 сентября Э. Джафарова выступила с лекцией о внешней политике Азербайджана в Будапештском университете имени Этвёша Лоранда.
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