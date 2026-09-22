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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Венгрии обсудили сотрудничество Азербайджана и ОТГ

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 23:34
    В Венгрии обсудили сотрудничество Азербайджана и ОТГ

    Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с главой представительства Организации тюркских государств (ОТГ) в этой стране Балашем Хендриксом.

    Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

    Стороны, согласно информации, обсудили взаимодействие между Азербайджаном и ОТГ.

    "В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями вокруг председательства Азербайджана в ОТГ, совместных проектов, перспектив будущего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 21 сентября Э. Джафарова выступила с лекцией о внешней политике Азербайджана в Будапештском университете имени Этвёша Лоранда.

    Эсмира Джафарова Посольство Азербайджана Организация тюркских государств (ОТГ) Венгрия
    Macarıstanda Azərbaycan-TDT əməkdaşlığı müzakirə edilib
    Azerbaijani ambassador, OTS representative discuss future cooperation

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