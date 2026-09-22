В Венгрии обсудили сотрудничество Азербайджана и ОТГ

Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с главой представительства Организации тюркских государств (ОТГ) в этой стране Балашем Хендриксом.

Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

Стороны, согласно информации, обсудили взаимодействие между Азербайджаном и ОТГ.

"В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями вокруг председательства Азербайджана в ОТГ, совместных проектов, перспектив будущего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября Э. Джафарова выступила с лекцией о внешней политике Азербайджана в Будапештском университете имени Этвёша Лоранда.