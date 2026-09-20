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    Salyanda yol qəzasında ana və 2 azyaşlı övladı yaralanıb

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2026
    • 19:17
    Salyanda yol qəzasında ana və 2 azyaşlı övladı yaralanıb

    Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Salyan-Şirvan avtomobil yolunun rayonun Xələc kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobil digər avtomobillə toqquşub.

    Qəza nəticəsində Şirvan şəhər sakinləri, 2001-ci il təvəllüdlü Şahbazova Vəfa Maksim qızı, onun övladları, 2025-ci il təvəllüdlü oğlu və 2026-cı il təvəllüdlü qızı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Onlar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Salyan
    В ДТП в Сальяне пострадали мать с двумя детьми

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