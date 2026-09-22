Эрдоган обсудил с Гутерришем глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера, стороны обсудили региональные и глобальные вопросы.

"Президент [Эрдоган] заявил, что тесно сотрудничал с генсеком Гутерришем, срок полномочий которого подходит к концу, по многим вопросам, касающимся глобального мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что "Израиль не желает мира в Газе", поселенцы на Западном берегу реки Иордан и нападения на святые места в Иерусалиме еще больше ухудшают ситуацию, и подчеркнул важность сохранения решения вопроса на основе принципа двух государств.

Турецкий лидер также подчеркнул необходимость снизить напряженность в Иране и Украине, отметив, что Анкара прилагает усилия для сохранения приверженности дипломатическому процессу, а диалог, инициированный в регионе по вопросу Ормузского пролива, может принести пользу.

Президент Турции также отметил важность того, что стороны занимали ответственную позицию в вопросе безопасности навигации в Черном море.

Стороны также обменялись мнениями по кипрскому вопросу.