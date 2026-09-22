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    Эрдоган обсудил с Гутерришем глобальные вопросы

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 23:08
    Эрдоган обсудил с Гутерришем глобальные вопросы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера, стороны обсудили региональные и глобальные вопросы.

    "Президент [Эрдоган] заявил, что тесно сотрудничал с генсеком Гутерришем, срок полномочий которого подходит к концу, по многим вопросам, касающимся глобального мира и безопасности", - говорится в сообщении.

    Эрдоган подчеркнул, что "Израиль не желает мира в Газе", поселенцы на Западном берегу реки Иордан и нападения на святые места в Иерусалиме еще больше ухудшают ситуацию, и подчеркнул важность сохранения решения вопроса на основе принципа двух государств.

    Турецкий лидер также подчеркнул необходимость снизить напряженность в Иране и Украине, отметив, что Анкара прилагает усилия для сохранения приверженности дипломатическому процессу, а диалог, инициированный в регионе по вопросу Ормузского пролива, может принести пользу.

    Президент Турции также отметил важность того, что стороны занимали ответственную позицию в вопросе безопасности навигации в Черном море.

    Стороны также обменялись мнениями по кипрскому вопросу.

    Реджеп Тайип Эрдоган Антониу Гутерриш Глобальные вызовы
    Ərdoğan ilə Quterreş qlobal məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar
    Erdoğan, Guterres discuss regional and global issues at UNGA81

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