Посол: У Азербайджана и Саудовской Аравии есть потенциал для роста торговли

Саудовская Аравия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Эссам бин Салех Аль-Джутайли на приеме по случаю 96-й годовщины Национального дня Королевства.

По его словам, саудовско-азербайджанские отношения, установленные в 1991 году, в настоящее время активно развиваются в различных сферах.

"Мы работаем над увеличением объемов торговли и инвестиций посредством Совместной межправительственной комиссии и Саудовско-азербайджанского делового совета, а также над политической координацией посредством Комитета по политическим консультациям", - сказал дипломат.

Аль-Джутайли отметил, что Саудовская Аравия играет важную роль на международной арене, являясь членом "Группы двадцати" и одним из ключевых участников мировых энергетических рынков.

По его словам, Королевство также уделяет внимание вопросам экологической устойчивости и борьбы с изменением климата, а благодаря реализации стратегических проектов стало одним из направлений для международных инвестиций и туризма.

Дипломат отметил, что Королевство принимает многочисленные крупные международные мероприятия и реализует стратегические проекты по всей стране. "Эти проекты отражают будущее устойчивого развития и инноваций", - добавил он.

Аль-Джутайли также подчеркнул роль Саудовской Аравии в обеспечении региональной и международной безопасности и стабильности.

"Королевство является эффективным посредником в различных гуманитарных инициативах и усилиях по установлению мира, а также играет ведущую роль в предоставлении гуманитарной и чрезвычайной помощи нуждающимся странам и народам", - сказал посол.

Коснувшись экономической ситуации, он отметил, что, несмотря на сложную обстановку в регионе, экономика Саудовской Аравии сохраняет стабильность.

"Достижения Королевства в различных сферах показали всему миру и доказали, что "Видение Саудовской Аравии-2030" - это не просто мечта, а реальность, которая воплощается в жизнь каждый день", - сказал Аль-Джутайли.

В завершение посол передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу Азербайджана пожелания здоровья, счастья, роста и процветания.