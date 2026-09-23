Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Посол: У Азербайджана и Саудовской Аравии есть потенциал для роста торговли

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 19:42
    Посол: У Азербайджана и Саудовской Аравии есть потенциал для роста торговли

    Саудовская Аравия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций в ближайшие годы.

    Как передает Report, об этом заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Эссам бин Салех Аль-Джутайли на приеме по случаю 96-й годовщины Национального дня Королевства.

    По его словам, саудовско-азербайджанские отношения, установленные в 1991 году, в настоящее время активно развиваются в различных сферах.

    "Мы работаем над увеличением объемов торговли и инвестиций посредством Совместной межправительственной комиссии и Саудовско-азербайджанского делового совета, а также над политической координацией посредством Комитета по политическим консультациям", - сказал дипломат.

    Аль-Джутайли отметил, что Саудовская Аравия играет важную роль на международной арене, являясь членом "Группы двадцати" и одним из ключевых участников мировых энергетических рынков.

    По его словам, Королевство также уделяет внимание вопросам экологической устойчивости и борьбы с изменением климата, а благодаря реализации стратегических проектов стало одним из направлений для международных инвестиций и туризма.

    Дипломат отметил, что Королевство принимает многочисленные крупные международные мероприятия и реализует стратегические проекты по всей стране. "Эти проекты отражают будущее устойчивого развития и инноваций", - добавил он.

    Аль-Джутайли также подчеркнул роль Саудовской Аравии в обеспечении региональной и международной безопасности и стабильности.

    "Королевство является эффективным посредником в различных гуманитарных инициативах и усилиях по установлению мира, а также играет ведущую роль в предоставлении гуманитарной и чрезвычайной помощи нуждающимся странам и народам", - сказал посол.

    Коснувшись экономической ситуации, он отметил, что, несмотря на сложную обстановку в регионе, экономика Саудовской Аравии сохраняет стабильность.

    "Достижения Королевства в различных сферах показали всему миру и доказали, что "Видение Саудовской Аравии-2030" - это не просто мечта, а реальность, которая воплощается в жизнь каждый день", - сказал Аль-Джутайли.

    В завершение посол передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу Азербайджана пожелания здоровья, счастья, роста и процветания.

    Эссам бин Салех Аль-Джутайли Саудовская Аравия Азербайджано-саудовские отношения
    Səfir: Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanının ticarətin artırılması üçün potensialı var
    Saudi Arabia, Azerbaijan see strong potential to expand trade and investment
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей