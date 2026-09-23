Пезешкиан: Иран требует не привилегий, а равных прав наряду с ядерными державами

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал несправедливыми требование инспекции ядерного потенциала в Исламской Республике, в то время как другие страны владеют ядерным оружием, включая тот же Израиль.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, данную мысль он высказал в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Иран не требует особых привилегий, а, напротив, выступает за равные права", - подчеркнул Пезешкиан.

По его словам, парадоксально, что Израиль атакует сектор Газа и другие страны региона, а санкциям подвергается Иран. "Мы не боимся войны и не уклоняемся от переговоров ради мира", - заявил он.

Президент Ирана подчеркнул, что ядерная энергия в Иране важна для развития экономики и здравоохранения. В частности, мирный атом применяется для лечения больных, в сельском хозяйстве и обеспечения устойчивой электроэнергетики.

"Иран не принимает монополию группы стран на ядерные технологии.Мы живем в регионе, где война не знает границ, именно поэтому Иран не рассматривает своих соседей как соперников в сфере собственной безопасности", подчеркнул он.

Пезешкиан также отметил, что не считает возможным обеспечение судоходства в Ормузском проливе для всех стран, кроме Ирана. "Расширение вражеской флотилии и боевых действий в регионе не ведут к миру", - добавил он.