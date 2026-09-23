Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Шарифов: 9-ое заседание Совместной комиссии внесет весомый вклад в сотрудничество между Баку и Эр-Риядом

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 19:49
    Шарифов: 9-ое заседание Совместной комиссии внесет весомый вклад в сотрудничество между Баку и Эр-Риядом

    Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов выразил надежду, что 9-ое заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в этом году, внесет весомый вклад в развитие и расширение сотрудничества с Саудовской Аравией.

    Как передает Report, об этом он заявил на мероприятии по случаю 96-й годовщины Национального дня Королевства Саудовская Аравия.

    Вице-премьер подчеркнул, что страны намерены продолжать совместную деятельность для дальнейшего развития сотрудничества в экономике, торговле, промышленности, инвестициях, сферах альтернативной и возобновляемой энергетики, транспорта, туризма и других.

    "В этом контексте Совместная комиссия по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией играет важную роль в углублении связей между нашими странами в различных сферах", - сказал он.

    По словам Шарифова, в настоящее время ведется подготовка к очередному заседанию Совместной комиссии.

    Он отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Саудовской Аравией, с которой страну связывают общие языковые и культурные корни.

    Шарифов добавил, что с февраля 2026 года граждане Саудовской Аравии, имеющие общегражданские паспорта, могут в течение одного года посещать Азербайджан без визы.

    "Мы полностью готовы к более активной практической деятельности в направлении расширения взаимных поездок", - подчеркнул он.

    Вице-премьер выразил уверенность, что межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанные на общих ценностях и братстве двух народов, будут и впредь развиваться и укрепляться как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

    Самир Шарифов Саудовская Аравия Азербайджан
    Şərifov: Birgə Komissiyanın 9-cu iclası Bakı və Ər-Riyad arasında əməkdaşlığa mühüm töhfə verəcək
    Azerbaijan, Saudi Arabia to hold 9th Joint Commission meeting this year
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей