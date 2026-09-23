Шарифов: 9-ое заседание Совместной комиссии внесет весомый вклад в сотрудничество между Баку и Эр-Риядом

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов выразил надежду, что 9-ое заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в этом году, внесет весомый вклад в развитие и расширение сотрудничества с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом он заявил на мероприятии по случаю 96-й годовщины Национального дня Королевства Саудовская Аравия.

Вице-премьер подчеркнул, что страны намерены продолжать совместную деятельность для дальнейшего развития сотрудничества в экономике, торговле, промышленности, инвестициях, сферах альтернативной и возобновляемой энергетики, транспорта, туризма и других.

"В этом контексте Совместная комиссия по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией играет важную роль в углублении связей между нашими странами в различных сферах", - сказал он.

По словам Шарифова, в настоящее время ведется подготовка к очередному заседанию Совместной комиссии.

Он отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Саудовской Аравией, с которой страну связывают общие языковые и культурные корни.

Шарифов добавил, что с февраля 2026 года граждане Саудовской Аравии, имеющие общегражданские паспорта, могут в течение одного года посещать Азербайджан без визы.

"Мы полностью готовы к более активной практической деятельности в направлении расширения взаимных поездок", - подчеркнул он.

Вице-премьер выразил уверенность, что межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанные на общих ценностях и братстве двух народов, будут и впредь развиваться и укрепляться как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.