Рубио: Последняя встреча США и Ирана в Нью-Йорке обнадеживает
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 19:42
Вчерашние переговоры между представителями США и Ирана на полях 81-й сессии ГА ООН не стали крупным прорывом, однако сам факт состоявшегося диалога обнадеживает.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Нью-Йорке.
"Я не хочу представлять вчерашние переговоры как крупный прорыв, но в то же время считаю значимым тот факт, что, по крайней мере, состоялся диалог", - сказал Рубио.
По его словам, достижение соглашения с Ираном потребует продолжительной и кропотливой работы. Рубио отметил, что у президента США есть ряд доступных вариантов действий, включая военный.
Госсекретарь также заявил, что США продолжат защищать Ормузский пролив и обеспечивать свободу судоходства через данный маршрут.
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