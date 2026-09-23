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    Рубио: Последняя встреча США и Ирана в Нью-Йорке обнадеживает

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 19:42
    Рубио: Последняя встреча США и Ирана в Нью-Йорке обнадеживает

    Вчерашние переговоры между представителями США и Ирана на полях 81-й сессии ГА ООН не стали крупным прорывом, однако сам факт состоявшегося диалога обнадеживает.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Нью-Йорке.

    "Я не хочу представлять вчерашние переговоры как крупный прорыв, но в то же время считаю значимым тот факт, что, по крайней мере, состоялся диалог", - сказал Рубио.

    По его словам, достижение соглашения с Ираном потребует продолжительной и кропотливой работы. Рубио отметил, что у президента США есть ряд доступных вариантов действий, включая военный.

    Госсекретарь также заявил, что США продолжат защищать Ормузский пролив и обеспечивать свободу судоходства через данный маршрут.

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    Rubio: ABŞ və İranın Nyu-Yorkdakı son görüşü ümidvericidir
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