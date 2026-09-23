Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
- 23 сентября, 2026
- 21:56
Сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Таджикистана в товарищеском матче со счетом 1:0.
Как сообщает Report, игра проходила на стадионе поселка 8-й километр.
На 58-й минуте матча вратарь сборной Таджикистана Олег Баклов стал автором автогола.
Отметим, что сборная Азербайджана сыграет 27 сентября на выезде с Литвой, 1 октября в Баку с Лихтенштейном, 4 октября в Баку с Литвой в рамках Лиги наций УЕФА.
Начался товарищеский матч между сборными Азербайджана и Таджикистана.
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе поселка 8-й км.
Матч обслуживает рефери ФИФА из Молдовы Роман Житар.
Отметим, что сборная Азербайджана сыграет 27 сентября на выезде с Литвой, 1 октября в Баку с Лихтенштейном, 4 октября в Баку с Литвой в рамках Лиги наций УЕФА.