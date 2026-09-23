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    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 23 сентября, 2026
    • 21:56
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО

    Сборная Азербайджана по футболу обыграла команду Таджикистана в товарищеском матче со счетом 1:0.

    Как сообщает Report, игра проходила на стадионе поселка 8-й километр.

    На 58-й минуте матча вратарь сборной Таджикистана Олег Баклов стал автором автогола.

    Отметим, что сборная Азербайджана сыграет 27 сентября на выезде с Литвой, 1 октября в Баку с Лихтенштейном, 4 октября в Баку с Литвой в рамках Лиги наций УЕФА.

    Начался товарищеский матч между сборными Азербайджана и Таджикистана.

    Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе поселка 8-й км.

    Матч обслуживает рефери ФИФА из Молдовы Роман Житар.

    Отметим, что сборная Азербайджана сыграет 27 сентября на выезде с Литвой, 1 октября в Баку с Лихтенштейном, 4 октября в Баку с Литвой в рамках Лиги наций УЕФА.

    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО

    Сборная Азербайджана по футболу Таджикистан
    Фото
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
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