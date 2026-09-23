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    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 21:54
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Azərbaycan millisi Tacikistana yoldaşlıq matçında qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən oyun Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komandanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Görüşün 58-ci dəqiqəsində Tacikistan millisinin qapıçısı Oleq Baklov avtoqol müəllifi olub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında hesab açılıb.

    "Report"un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən görüşdə Azərbaycan millisi hesabda önə keçib - 1:0.

    58-ci dəqiqədə Tacikistan millisinin qapıçısı Oleq Baklov avtoqol müəllifi olub.

    Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

    Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında ikinci hissə başlayıb.

    "Report" un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən matçda ilk hissədən sonra hesab açılmayıb.

    Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

    Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında ilk hissə başa çatıb

    "Report" un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən matçda hesab açılmayıb.

    Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

    Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçına start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilir.

    Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
    Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi Tacikistan millisi Yoldaşlıq oyunu
    Foto
    Азербайджан обыграл Таджикистан в товарищеском футбольном матче - ОБНОВЛЕНО
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