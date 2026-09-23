Azərbaycan millisi yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB-3
- 23 sentyabr, 2026
- 21:54
Azərbaycan millisi Tacikistana yoldaşlıq matçında qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən oyun Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komandanın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Görüşün 58-ci dəqiqəsində Tacikistan millisinin qapıçısı Oleq Baklov avtoqol müəllifi olub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.
Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında hesab açılıb.
"Report"un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən görüşdə Azərbaycan millisi hesabda önə keçib - 1:0.
58-ci dəqiqədə Tacikistan millisinin qapıçısı Oleq Baklov avtoqol müəllifi olub.
Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.
Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında ikinci hissə başlayıb.
"Report" un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən matçda ilk hissədən sonra hesab açılmayıb.
Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.
Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçında ilk hissə başa çatıb
"Report" un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilən matçda hesab açılmayıb.
Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.
Azərbaycan - Tacikistan yoldaşlıq matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilir.
Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi növbəti üç oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-də səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Lixtenşteyn, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq.