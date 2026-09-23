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    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı

    Карабах
    • 23 сентября, 2026
    • 19:22
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı

    Global Media Group и Информационное агентство Report накануне очередной годовщины Отечественной войны и антитеррористических мероприятий представили документальный фильм Vətən daşı.

    Фильм рассказывает об истории полковника-лейтенанта Экрема Шадманова - начальника штаба первой воинской части коммандос Азербайджана, погибшего во время антитеррористических мероприятий, - и его семьи.

    После оккупации Кяльбаджарского района Арменией семья Шадмановых была вынуждена стать переселенцами. Несмотря на лишения, они не теряли надежды вернуться в родные края. С мечтой освободить родную землю от врага в семье выросли два профессиональных военных.

    Во время 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий братья Шадмановы героически сражались, принимая активное участие в освобождении ряда районов и сел. За проявленные мужество и героизм они были награждены орденами и медалями распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

    Однако 24 сентября 2023 года один из братьев – полковник-лейтенант Экрем Шадманов – погиб в результате подрыва на мине, когда отправился осмотреть освобожденные от противника позиции.

    Через историю жизни Экрема Шадманова и его семьи в фильме нашли отражение героизм азербайджанского народа, любовь к Родине, радость Победы, а также решимость строить и созидать на родной земле.

    Автор идеи и сценария фильма - Намик Маилов, режиссер-постановщик - Нийам Ширинов, оператор-постановщик и режиссер монтажа - Сабухи Садиг, главный продюсер - Фуад Гусейналиев.

    На церемонии презентации, состоявшейся в кинотеатре "Низами", присутствовали члены семей шехидов, ветераны, военнослужащие, государственные чиновники, депутаты и представители общественности.

    В ходе мероприятия была представлена информация об идее фильма, истории его создания и посланиях, которые он несет обществу.

    Отметим, что Global Media Group - ведущая группа медиакомпаний, основанная в 2017 году. В нее входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие медиаресурсы, действующие в Азербайджане и за рубежом.

    Более подробная информация о Global Media Group доступна на сайте www.gmg.az и страницах компании в социальных сетях.

    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı
    Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı

    Global Media Group Документальный фильм 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    "Global Media Group" və "Report" İnformasiya Agentliyi "Vətən daşı" sənədli filmini təqdim edib
    Фото
    Global Media Group and Report present documentary film 'Stone of the Homeland'
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