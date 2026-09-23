Global Media Group и информационное агентство Report представили документальный фильм Vətən daşı

Global Media Group и Информационное агентство Report накануне очередной годовщины Отечественной войны и антитеррористических мероприятий представили документальный фильм Vətən daşı.

Фильм рассказывает об истории полковника-лейтенанта Экрема Шадманова - начальника штаба первой воинской части коммандос Азербайджана, погибшего во время антитеррористических мероприятий, - и его семьи.

После оккупации Кяльбаджарского района Арменией семья Шадмановых была вынуждена стать переселенцами. Несмотря на лишения, они не теряли надежды вернуться в родные края. С мечтой освободить родную землю от врага в семье выросли два профессиональных военных.

Во время 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий братья Шадмановы героически сражались, принимая активное участие в освобождении ряда районов и сел. За проявленные мужество и героизм они были награждены орденами и медалями распоряжениями президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Однако 24 сентября 2023 года один из братьев – полковник-лейтенант Экрем Шадманов – погиб в результате подрыва на мине, когда отправился осмотреть освобожденные от противника позиции.

Через историю жизни Экрема Шадманова и его семьи в фильме нашли отражение героизм азербайджанского народа, любовь к Родине, радость Победы, а также решимость строить и созидать на родной земле.

Автор идеи и сценария фильма - Намик Маилов, режиссер-постановщик - Нийам Ширинов, оператор-постановщик и режиссер монтажа - Сабухи Садиг, главный продюсер - Фуад Гусейналиев.

На церемонии презентации, состоявшейся в кинотеатре "Низами", присутствовали члены семей шехидов, ветераны, военнослужащие, государственные чиновники, депутаты и представители общественности.

В ходе мероприятия была представлена информация об идее фильма, истории его создания и посланиях, которые он несет обществу.

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