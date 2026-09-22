Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире в Сараево
Индивидуальные
- 22 сентября, 2026
- 22:48
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Открытом турнире Специальной Олимпиады по дзюдо, который пройдет 25-26 сентября в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Как сообщает Report, страну на соревнованиях представят члены группы адаптивного дзюдо Федерации дзюдо Азербайджана Адиля Нифталиева, Садыг Назиров и Юсиф Насирли.
Турнир станет первым международным соревнованием для всех троих дзюдоистов.
Отметим, что адаптивное дзюдо позволяет лицам, нуждающимся в особой заботе, заниматься спортом с учетом их индивидуальных возможностей и способствует их социальной интеграции.
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