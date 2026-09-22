Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире в Сараево

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Открытом турнире Специальной Олимпиады по дзюдо, который пройдет 25-26 сентября в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает Report, страну на соревнованиях представят члены группы адаптивного дзюдо Федерации дзюдо Азербайджана Адиля Нифталиева, Садыг Назиров и Юсиф Насирли.

Турнир станет первым международным соревнованием для всех троих дзюдоистов.

Отметим, что адаптивное дзюдо позволяет лицам, нуждающимся в особой заботе, заниматься спортом с учетом их индивидуальных возможностей и способствует их социальной интеграции.