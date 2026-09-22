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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире в Сараево

    Индивидуальные
    • 22 сентября, 2026
    • 22:48
    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире в Сараево

    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Открытом турнире Специальной Олимпиады по дзюдо, который пройдет 25-26 сентября в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

    Как сообщает Report, страну на соревнованиях представят члены группы адаптивного дзюдо Федерации дзюдо Азербайджана Адиля Нифталиева, Садыг Назиров и Юсиф Насирли.

    Турнир станет первым международным соревнованием для всех троих дзюдоистов.

    Отметим, что адаптивное дзюдо позволяет лицам, нуждающимся в особой заботе, заниматься спортом с учетом их индивидуальных возможностей и способствует их социальной интеграции.

    Азербайджанские дзюдоисты Босния и Герцеговина
    Azərbaycan cüdoçuları Sarayevoda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

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