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    Azərbaycan cüdoçuları Sarayevoda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:06
    Azərbaycan cüdoçuları Sarayevoda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Sentyabrın 25-26-da Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda Xüsusi Olimpiya Açıq Cüdo Turniri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, beynəlxalq yarışda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının adaptiv cüdo qrupunun üzvləri Adilə Niftaliyeva, Sadiq Nəzirov və Yusif Nəsirli mübarizə aparacaqlar.

    Bu turnir hər üç idmançının ilk beynəlxalq yarış təcrübəsi olacaq.

    Qeyd edək ki, adaptiv cüdo xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin fərdi imkanları nəzərə alınmaqla cüdo ilə məşğul olmasına və idman vasitəsilə sosial inteqrasiyasına imkan yaradır.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Xüsusi Olimpiya Açıq Cüdo Turniri
    Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире в Сараево

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