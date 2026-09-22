В Товузе выпал град
Экология
- 22 сентября, 2026
- 23:19
В селе Чобансыгнаг Товузского района выпал град.
Об этом сообщает западное бюро Report.
Согласно информации, град нанес ущерб дорожной инфраструктуре и частным хозяйствам.
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