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    Tovuz rayonuna dolu düşüb

    Ekologiya
    • 22 sentyabr, 2026
    • 23:07
    Tovuz rayonuna dolu düşüb

    Tovuz rayonuna dolu düşüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, dolu rayonun Çobansığnaq kəndində yağıb.

    Təbiət hadisəsi bu gün axşam saatlarında baş verib.

    Dolu yol infrastruktruna və meyvə ağaclarına ziyan vurub.

    Dolu Tovuz
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    В Товузе выпал град

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