Tovuz rayonuna dolu düşüb
Ekologiya
- 22 sentyabr, 2026
- 23:07
Tovuz rayonuna dolu düşüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, dolu rayonun Çobansığnaq kəndində yağıb.
Təbiət hadisəsi bu gün axşam saatlarında baş verib.
Dolu yol infrastruktruna və meyvə ağaclarına ziyan vurub.
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