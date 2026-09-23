İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İRNA: İranın Qeşm adası yaxınlığında partlayış səsi eşidilib

    Region
    • 23 sentyabr, 2026
    • 03:34
    İRNA: İranın Qeşm adası yaxınlığında partlayış səsi eşidilib

    İranın Qeşm adası yaxınlığında partlayış səsi eşidilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İRNA xəbər verib.

    Agentlik bildirib ki, səs dənizdən gəlib və partlayış Qeşmə təsir etməyib.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb, mümkün fəsadlar barədə məlumat verilməyib.

    Partlayış İran İslam Respublikası
    IRNA: У острова Кешм в Иране произошел взрыв

    Son xəbərlər

    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    12:48
    Foto

    Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıb

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    12:44
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    12:40
    Foto

    Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    12:40

    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Futbol
    12:35

    Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilib

    Maliyyə
    12:35

    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti