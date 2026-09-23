IRNA: У острова Кешм в Иране произошел взрыв
В регионе
- 23 сентября, 2026
- 03:22
Недалеко от острова Кешм на юге Ирана были слышны звуки взрыва.
Как передает Report, об этом сообщило местное агентство IRNA.
По его информации, звук доносился со стороны вод Ормузского пролива, взрыв не затронул территорию Кешма.
Сведений о возможных последствиях инцидента нет.
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