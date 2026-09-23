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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    IRNA: У острова Кешм в Иране произошел взрыв

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 03:22
    IRNA: У острова Кешм в Иране произошел взрыв

    Недалеко от острова Кешм на юге Ирана были слышны звуки взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщило местное агентство IRNA.

    По его информации, звук доносился со стороны вод Ормузского пролива, взрыв не затронул территорию Кешма.

    Сведений о возможных последствиях инцидента нет.

    Взрыв Ормузский пролив Остров Кешм
    İRNA: İranın Qeşm adası yaxınlığında partlayış səsi eşidilib

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