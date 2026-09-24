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    AzerGold назвал экономическую стоимость проекта по добыче железной руды в Дашкесане

    Промышленность
    • 24 сентября, 2026
    • 16:58
    AzerGold назвал экономическую стоимость проекта по добыче железной руды в Дашкесане

    Экономическая стоимость проекта по добыче железной руды в Дашкесане составляет 24 млрд манатов, необходимые инвестиции - 1,95 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов.

    По его словам, первое производство в рамках проекта запланировано на 2030 год. За 20 лет эксплуатации планируется произвести 40 млн тонн горячебрикетированного железа (ГБЖ). Финансирование будет обеспечено за счет госбюджета, заемных средств и инвестиций.

    Он отметил, что добытая в Дашкесане руда будет переработана в концентрат на фабрике, затем направлена на завод по производству окатышей, который планируется построить в Шамкире.

    З. Ибрагимов подчеркнул, что завод годовой мощностью 2 млн тонн будет построен на территории Западного промпарка в Шамкирском районе.

    По его словам, реализация проекта позволит создать стабильную сырьевую базу для производства высококачественной стали в стране. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а излишки - экспортироваться. Это позволит снизить зависимость от импорта, расширить экспортный потенциал, развивать ненефтяной сектор и увеличить доходы госбюджета.

    Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold Горнодобывающая промышленность Добыча железной руды
    "AzerGold" Daşkəsən dəmir filizi layihəsinin iqtisadi dəyəri açıqlayıb
    Dashkasan iron ore project valued at 24 billion manats
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