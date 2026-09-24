AzerGold назвал экономическую стоимость проекта по добыче железной руды в Дашкесане

Экономическая стоимость проекта по добыче железной руды в Дашкесане составляет 24 млрд манатов, необходимые инвестиции - 1,95 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов.

По его словам, первое производство в рамках проекта запланировано на 2030 год. За 20 лет эксплуатации планируется произвести 40 млн тонн горячебрикетированного железа (ГБЖ). Финансирование будет обеспечено за счет госбюджета, заемных средств и инвестиций.

Он отметил, что добытая в Дашкесане руда будет переработана в концентрат на фабрике, затем направлена на завод по производству окатышей, который планируется построить в Шамкире.

З. Ибрагимов подчеркнул, что завод годовой мощностью 2 млн тонн будет построен на территории Западного промпарка в Шамкирском районе.

По его словам, реализация проекта позволит создать стабильную сырьевую базу для производства высококачественной стали в стране. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а излишки - экспортироваться. Это позволит снизить зависимость от импорта, расширить экспортный потенциал, развивать ненефтяной сектор и увеличить доходы госбюджета.