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    "AzerGold" Daşkəsən dəmir filizi layihəsinin iqtisadi dəyəri açıqlayıb

    Sənaye
    • 24 sentyabr, 2026
    • 16:38
    AzerGold Daşkəsən dəmir filizi layihəsinin iqtisadi dəyəri açıqlayıb

    Daşkəsən dəmir filizi layihəsinin iqtisadi dəyəri 24 milyard manat, tələb olunan investisiya isə 1,95 milyard manatdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "AzerGold" QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Daşkəsən dəmir filizi layihəsi üzrə ilk istehsal 2030-cu ildə nəzərdə tutulur: "Mədən, zənginləşdirmə, boru kəməri, pellet və isti breketlənmiş dəmir – İsti Briketlənmir Dəmir (İBD) zavodlarını əhatə edən layihə üzrə 20 illik istismar dövründə 40 milyon ton İBD məhsulunun istehsalı planlaşdırılır. Maliyyələşmə dövlət büdcəsi, borc vəsaitləri və investorların iştirakı hesabına təmin ediləcək".

    O bildirib ki, layihəyə əsasən, Daşkəsən mədənindən çıxarılan filiz əvvəlcə mədənin ərazisində inşa ediləcək zənginləşdirmə zavodunda emal olunaraq konsentrata çevriləcək: "Daha sonra konsentrat pellet istehsalı üçün Şəmkir rayonunda tikilməsi nəzərdə tutulan zavoda nəql ediləcək. Bu məqsədlə ölkədə ilk dəfə uzunluğu 40 kilometrdən çox olacaq şlam boru kəmərinin inşası planlaşdırılır. İstehsal zəncirinin son mərhələsində isə pelletdən polad sənayesi üçün əsas xammallardan biri olan isti briketləşdirilmiş dəmir istehsal ediləcək".

    Z. İbrahimov qeyd edib ki, illik istehsal gücü 2 milyon ton olacaq zavod Qərb Sənaye Parkının Şəmkir rayonu ərazisinə düşən hissəsində inşa ediləcək: "Bu layihənin həyata keçirilməsi ölkədə yüksək keyfiyyətli polad istehsalı üçün dayanıqlı xammal bazasının formalaşdırılmasına imkan verəcək. Yəni, istehsal olunacaq illik 2 milyon ton həcmində məhsul daxili bazarın tələbatı ödəyəcək, üstəlik tələbatdan artıq məhsullar ixracata yönəldiləcək. Bu isə bir tərəfdən idxaldan asılılığın azalmasına, digər tərəfdən isə ixrac potensialının genişlənməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına və dövlət büdcəsinə əlavə gəlirlərin təmin edilməsinə mühüm töhfə verəcək".

    Daşkəsən dəmir filizi layihəsi Zakir İbrahimov AzerGold QSC
    AzerGold назвал экономическую стоимость проекта по добыче железной руды в Дашкесане
    Dashkasan iron ore project valued at 24 billion manats
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