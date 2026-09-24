Расселл возглавил обе практики Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ОБНОВЛЕНО

Джордж Расселл стал быстрейшим в обеих свободных практиках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку.

Как сообщает Report, во второй сессии пилот "Мерседеса" вновь показал лучшее время. Вторым стал его напарник Андреа Кими Антонелли, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Лучший круг Расселл проехал за 1 минуту 43,347 секунды.

Ранее британец возглавил и первую тренировку. В пятницу пилоты проведут третью практику и квалификацию, а гонка состоится в субботу, 26 сентября.

16:11

В Баку стартовала вторая свободная практика Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, заезд стартовал в 16:00.

В первой свободной практике лучший результат показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - Шарль Леклер из "Феррари".

Напомним, Гран-при в Баку завершится 26 сентября.