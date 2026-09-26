Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент назвал продовольственную безопасность приоритетом внутренней политики Азербайджана

    АПК
    • 26 сентября, 2026
    • 09:33
    Президент назвал продовольственную безопасность приоритетом внутренней политики Азербайджана

    Обеспечение продовольственной безопасности входит в число главных приоритетов внутренней политики Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    Глава государства также назвал стратегическим приоритетом укрепление интеграции с европейским рынком и расширение взаимных экономических связей. По его словам, этот процесс способствует развитию региональных связей и повышению устойчивости экономики страны.

    Говоря об удовлетворении внутренних потребностей, Алиев обратил внимание на вызовы для сельского хозяйства. "Острые последствия глобального изменения климата и сокращение водных ресурсов требуют новых подходов в аграрном секторе", - сказал президент.

    Он отметил, что в ответ на эти вызовы в стране принята государственная программа по продовольственной безопасности. Несмотря на существующие ограничения и природные трудности, принимаемые меры направлены на повышение потенциала сельского хозяйства.

    "По оценкам экспертов, проводимые реформы и созданные условия делают эту сферу привлекательной для отечественных и иностранных инвесторов", - добавил Алиев.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Prezident: "Daxili siyasətin əsas prioritetlərindən biri ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir"
    Ilham Aliyev: Food security is a key domestic policy priority
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