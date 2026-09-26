Ильхам Алиев: Потенциал возобновляемой энергетики на Каспии составляет 160 ГВт
Энергетика
- 26 сентября, 2026
- 09:27
Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана только на Каспийском море составляет почти 160 ГВт.
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
По словам главы государства, страна также располагает возможностями для строительства солнечных и ветряных электростанций. "Наша цель - максимально сократить использование природного газа и направить эти запасы на экспорт", - подчеркнул он.
Вторым важным направлением Алиев назвал транспорт, инфраструктуру и развитие связей. "Мы работаем в этой сфере. Физическая инфраструктура создает более понятную для инвесторов деловую среду. Одновременно мы сотрудничаем с соседними странами", - сказал президент.
Prezident: "Xəzər dənizində "yaşıl enerji" ilə bağlı 157 giqavatlıq potensialımız var"
President: 'We have 160 GW green energy potential in the Caspian Sea'
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