Ильхам Алиев: Потенциал возобновляемой энергетики на Каспии составляет 160 ГВт

Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана только на Каспийском море составляет почти 160 ГВт.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам главы государства, страна также располагает возможностями для строительства солнечных и ветряных электростанций. "Наша цель - максимально сократить использование природного газа и направить эти запасы на экспорт", - подчеркнул он.

Вторым важным направлением Алиев назвал транспорт, инфраструктуру и развитие связей. "Мы работаем в этой сфере. Физическая инфраструктура создает более понятную для инвесторов деловую среду. Одновременно мы сотрудничаем с соседними странами", - сказал президент.