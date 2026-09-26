Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ильхам Алиев: Потенциал возобновляемой энергетики на Каспии составляет 160 ГВт

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 09:27
    Ильхам Алиев: Потенциал возобновляемой энергетики на Каспии составляет 160 ГВт

    Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана только на Каспийском море составляет почти 160 ГВт.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам главы государства, страна также располагает возможностями для строительства солнечных и ветряных электростанций. "Наша цель - максимально сократить использование природного газа и направить эти запасы на экспорт", - подчеркнул он.

    Вторым важным направлением Алиев назвал транспорт, инфраструктуру и развитие связей. "Мы работаем в этой сфере. Физическая инфраструктура создает более понятную для инвесторов деловую среду. Одновременно мы сотрудничаем с соседними странами", - сказал президент.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
    Prezident: "Xəzər dənizində "yaşıl enerji" ilə bağlı 157 giqavatlıq potensialımız var"
    President: 'We have 160 GW green energy potential in the Caspian Sea'
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