Prezident: "Xəzər dənizində "yaşıl enerji" ilə bağlı 157 giqavatlıq potensialımız var"
- 26 sentyabr, 2026
- 09:20
Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində böyük potensiala malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.
"Yalnız Xəzər dənizində 157 giqavat potensialımız var. Bundan başqa, günəş və külək stansiyaları üçün potensial var. Yəni bizim məqsədimiz təbii qazdan istifadəni mümkün qədər azaltmaq, bu ehtiyatları ixrac üçün istifadə etməkdir", - dövlət başçısı vurğulayıb.
İlham Əliyev qeyd edib ki, ölkədə ikinci mühüm sahə nəqliyyat, infrastrukturlar, bağlantılarla əlaqədardır: "Bu sahə üzərində işləyirik. Fiziki infrastruktur investorlar üçün daha anlaşıqlı biznes mühiti yaradır. Eyni zamanda, bu istiqamətdə qonşularla da işləyirik".