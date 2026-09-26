Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ильхам Алиев: Уровень газификации в Азербайджане составляет 96%

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 09:33
    Ильхам Алиев: Уровень газификации в Азербайджане составляет 96%

    В Азербайджане газифицировано 96% территории, при этом вся страна обеспечена электроэнергией и широкополосным интернетом.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам главы государства, железнодорожная инфраструктура страны практически полностью готова, действуют девять международных аэропортов, расширяется морской порт. Алиев отметил, что в целом внутренняя инфраструктура страны развита.

    Интерес для инвесторов, по мнению президента, может представлять инфраструктура, обслуживающая транснациональный бизнес: транспорт, логистика, а также физические и цифровые сети. При этом недостаточно строить мосты, причалы и суда - необходимо учитывать цифровизацию и упрощать работу с грузами, в том числе на таможне.

    "Если мы не будем должным образом учитывать современные тенденции, связанные с цифровизацией и работой таможенных органов, и не сделаем процесс обработки грузов более простым и быстрым, мы проиграем", - подчеркнул Алиев.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    İlham Əliyev: "Azərbaycanda qazlaşdırma səviyyəsi 96 %-dir"
    Ilham Aliyev: Azerbaijan's gasification level stands at 96%
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