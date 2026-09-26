Ильхам Алиев: Уровень газификации в Азербайджане составляет 96%

В Азербайджане газифицировано 96% территории, при этом вся страна обеспечена электроэнергией и широкополосным интернетом.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам главы государства, железнодорожная инфраструктура страны практически полностью готова, действуют девять международных аэропортов, расширяется морской порт. Алиев отметил, что в целом внутренняя инфраструктура страны развита.

Интерес для инвесторов, по мнению президента, может представлять инфраструктура, обслуживающая транснациональный бизнес: транспорт, логистика, а также физические и цифровые сети. При этом недостаточно строить мосты, причалы и суда - необходимо учитывать цифровизацию и упрощать работу с грузами, в том числе на таможне.

"Если мы не будем должным образом учитывать современные тенденции, связанные с цифровизацией и работой таможенных органов, и не сделаем процесс обработки грузов более простым и быстрым, мы проиграем", - подчеркнул Алиев.