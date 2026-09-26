İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İlham Əliyev: "Azərbaycanda qazlaşdırma səviyyəsi 96 %-dir"

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:25
    İlham Əliyev: Azərbaycanda qazlaşdırma səviyyəsi 96 %-dir

    Azərbaycanda qazlaşdırma səviyyəsi 96 %-dir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan ərazisinin 100 %-i isə elektrik enerjisi ilə təchiz olunub: "Üstəlik, elektrik enerjisini ixrac edirik".

    İlham Əliyev qeyd edib ki, ölkədə dəmir yolu xətləri çəkilir, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı genişləndirilir: "Yəni Azərbaycanda daxili infrastrukturla vəziyyət yaxşıdır. İnvestorlara transmilli maraqlara xidmət edən infrastruktur layihələri maraqlı ola bilər. İlk növbədə söhbət nəqliyyat, logistika, fiziki infrastruktur, proqram təminatı ilə bağlı infrastrukturlardan gedir".

    İlham Əliyev
    Ильхам Алиев: Уровень газификации в Азербайджане составляет 96%
    Ilham Aliyev: Azerbaijan's gasification level stands at 96%
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