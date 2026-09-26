"Formula 2": "Trident" komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub
İdman
- 26 sentyabr, 2026
- 11:17
"Trident" komandasının pilotu Con Bennett "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində uğursuzluqla üzləşib.
"Report"un məlumatına görə, sürücü ikinci əsas yarışdan kənarda qalıb.
Buna onun bolidinin 1-ci döngədə qəza törətməsi səbəb olub.
Nəticədə trasa təhlükəsizlik maşını çıxıb.
Qeyd edək ki, "Formula 1"də də əsas yarış bu gün keçiriləcək.
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