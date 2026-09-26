İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    "Formula 2": "Trident" komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub

    İdman
    • 26 sentyabr, 2026
    • 11:17
    Formula 2: Trident komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub

    "Trident" komandasının pilotu Con Bennett "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində uğursuzluqla üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, sürücü ikinci əsas yarışdan kənarda qalıb.

    Buna onun bolidinin 1-ci döngədə qəza törətməsi səbəb olub.

    Nəticədə trasa təhlükəsizlik maşını çıxıb.

    Qeyd edək ki, "Formula 1"də də əsas yarış bu gün keçiriləcək.

    Formula 2: Trident komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub
    Formula 2: Trident komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub
    Formula 2: Trident komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
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    Джон Беннетт выбыл из гонки "Формулы-2" в Баку после аварии
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