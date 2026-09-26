Джон Беннетт выбыл из гонки "Формулы-2" в Баку после аварии
Спорт
- 26 сентября, 2026
- 11:23
Пилот Trident Джон Беннетт сошел со второй основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2".
Как сообщает Report, его болид попал в аварию в первом повороте.
После инцидента на трассу выехал автомобиль безопасности.
Основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" также состоится сегодня.
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