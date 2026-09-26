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    Джон Беннетт выбыл из гонки "Формулы-2" в Баку после аварии

    Спорт
    • 26 сентября, 2026
    • 11:23
    Джон Беннетт выбыл из гонки Формулы-2 в Баку после аварии

    Пилот Trident Джон Беннетт сошел со второй основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2".

    Как сообщает Report, его болид попал в аварию в первом повороте.

    После инцидента на трассу выехал автомобиль безопасности.

    Основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" также состоится сегодня.

    Джон Беннетт выбыл из гонки Формулы-2 в Баку после аварии
    Джон Беннетт выбыл из гонки Формулы-2 в Баку после аварии
    Джон Беннетт выбыл из гонки Формулы-2 в Баку после аварии

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
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    "Formula 2": "Trident" komandasının pilotu Con Bennett yarışı erkən başa vurub
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