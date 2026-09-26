Ağ Ev CNN-i prezident təyyarəsinə buraxmayıb, onu mühafizəkar telekanalla əvəzləyib
- 26 sentyabr, 2026
- 11:16
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Ağ Ev elan edib ki, bu gün Tennessi ştatının Noksvill şəhərinə yola düşəcək "Air Force One" prezident təyyarəsinin göyərtəsində CNN telekanalı ABŞ Prezidenti Donald Trampı müşayiət etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, onun əvəzinə səfəri mühafizəkar telekanal "Real America's Voice News" işıqlandıracaq.
Məlumata görə, bu addım Tramp administrasiyası ilə ABŞ KİV-ləri arasında davam edən qarşıdurmanın bir hissəsinə çevrilib.
Münaqişə federal məhkəmənin müvəqqəti olaraq Tramp administrasiyasını CNN, MS NOW və "Politico" jurnalistlərinin Ağ Evə girişini bərpa etməyə məcbur etməsindən bir neçə gün sonra kəskinləşib.
Məhkəmənin qərarı jurnalistlərin akkreditasiyası və KİV nümayəndələrinin Ağ Evin ərazisinə girişinə aid idi. Lakin qərar onların prezidentin səfərlərini işıqlandıran jurnalistlər qrupunda iştirakına birbaşa aid deyildi.
Məhkəmənin qərarı prezidenti müşayiət edən jurnalistlər qrupunun formalaşmasına və jurnalistlərin prezidentin uçuşlarına buraxılması qaydasına birbaşa şamil edilmir.