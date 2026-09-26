Белый дом не взял CNN на борт Air Force One с Трампом, заменив его консервативным телеканалом

Белый дом объявил, что телеканал CNN не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на борту президентского самолета Air Force One (Борт №1, -ред.), который сегодня отправится в Ноксвилл, Штат Теннесси.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что вместо него визит будет освещать консервативная новостная сеть Real America's Voice News.

Портал подчеркивает, что этот шаг стал частью продолжающегося противостояния между администрацией Трампа и американскими СМИ.

Конфликт обострился спустя несколько дней после того, как федеральный суд временно обязал администрацию Белого дома предоставить CNN, Politico и MS NOW доступ на территорию комплекса.

Решение суда касалось журналистских аккредитаций и доступа представителей СМИ на территорию Белого дома, однако непосредственно не затрагивало их участие в пуле журналистов, сопровождающих президента, в том числе на борту Air Force One.

Таким образом, решение суда не распространяется напрямую на формирование президентского пресс-пула и порядок допуска журналистов к полетам президента.