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    Komitə sədri: "Şəhərlərimizin əksəriyyətinin 20 illik inkişaf planı hazırdır"

    İnfrastruktur
    • 26 sentyabr, 2026
    • 11:16
    Komitə sədri: Şəhərlərimizin əksəriyyətinin 20 illik inkişaf planı hazırdır

    Azərbaycanda şəhərlərin əksəriyyətinin 20 illik inkişaf planı artıq hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan mühüm transformasiya mərhələsindən keçir: "Şəhərsalmaya yanaşmamız strateji ərazi planlaşdırılmasına, müasir infrastruktura, davamlı inkişafa və daha proqnozlaşdırıla bilən inkişaf mühitinin yaradılmasına əsaslanır. Şəhər transformasiyası baxışla başlayır, lakin baş planlar vasitəsilə reallığa çevrilir. Biz baş planlaşdırmaya sadəcə tənzimləyici alət kimi deyil, mənzil, infrastruktur, mobillik, iqtisadi fəaliyyət, ətraf mühit və həyat keyfiyyətini bir araya gətirən çərçivə kimi baxırıq".

    A.Quliyev vurğulayıb ki, 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan davamlı və dayanıqlı şəhərlərin təşviqi məqsədilə məkan planlaşdırılmasında müasir prinsipləri tətbiq edir: "Bu gün Azərbaycanın 79 şəhərindən 68-nin təsdiq olunmuş 20 illik baş planı var, qalan şəhərlərin baş planları isə hazırda təsdiqlənmə prosesindədir. Bu səylər təcrübəli beynəlxalq şəhərsalma mütəxəssislərinin cəlb edilməsi ilə həyata keçirilib ki, bu da qlobal qabaqcıl təcrübələrə və innovativ planlaşdırma yanaşmalarına uyğunluğu təmin edir. Bu o deməkdir ki, şəhərlərimizin əksəriyyəti artıq öz inkişafı üçün uzunmüddətli baxışa, davamlı və insanyönümlü şəhər mühiti yaratmaq üçün çərçivəyə malikdir. Bu da onların uzunmüddətli inkişafı və investisiya potensialı ilə bağlı daha böyük aydınlıq yaradır. Biz həmçinin şəhərsalmanın davamlılıq və texnoloji aspektlərinə xüsusi diqqət yetiririk. Yaşıl tikinti prinsipləri, enerji səmərəliliyi, dayanıqlı infrastruktur, rəqəmsal icazələr və tikinti sektorunun rəqəmsallaşdırılması inkişaf mühitimizin getdikcə daha vacib elementlərinə çevrilir".

    Anar Quliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Dövlət Şəhərsalma və Arxitertura Komitəsi Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
    Глава комитета: 20-летние планы развития утверждены для большинства городов Азербайджана
    Azerbaijan's 68 cities have approved 20-year master plans
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