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    Глава комитета: 20-летние планы развития утверждены для большинства городов Азербайджана

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 11:25
    Глава комитета: 20-летние планы развития утверждены для большинства городов Азербайджана

    В Азербайджане 20-летние планы развития утверждены для большинства городов республики.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

    По его словам, Азербайджан проходит важный этап трансформации, а подход к градостроительству основан на стратегическом территориальном планировании, современной инфраструктуре и устойчивом развитии.

    "Из 79 городов Азербайджана 68 имеют утвержденные 20-летние генеральные планы, генпланы остальных городов находятся в процессе утверждения", - отметил Гулиев.

    Он добавил, что к их разработке привлекались опытные международные специалисты, что обеспечивает соответствие передовой мировой практике.

    Анар Гулиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Генпланы городов
    Komitə sədri: "Şəhərlərimizin əksəriyyətinin 20 illik inkişaf planı hazırdır"
    Azerbaijan's 68 cities have approved 20-year master plans
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