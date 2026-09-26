Глава комитета: 20-летние планы развития утверждены для большинства городов Азербайджана

В Азербайджане 20-летние планы развития утверждены для большинства городов республики.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

По его словам, Азербайджан проходит важный этап трансформации, а подход к градостроительству основан на стратегическом территориальном планировании, современной инфраструктуре и устойчивом развитии.

"Из 79 городов Азербайджана 68 имеют утвержденные 20-летние генеральные планы, генпланы остальных городов находятся в процессе утверждения", - отметил Гулиев.

Он добавил, что к их разработке привлекались опытные международные специалисты, что обеспечивает соответствие передовой мировой практике.