Глава комитета: 20-летние планы развития утверждены для большинства городов Азербайджана
- 26 сентября, 2026
- 11:25
В Азербайджане 20-летние планы развития утверждены для большинства городов республики.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.
По его словам, Азербайджан проходит важный этап трансформации, а подход к градостроительству основан на стратегическом территориальном планировании, современной инфраструктуре и устойчивом развитии.
"Из 79 городов Азербайджана 68 имеют утвержденные 20-летние генеральные планы, генпланы остальных городов находятся в процессе утверждения", - отметил Гулиев.
Он добавил, что к их разработке привлекались опытные международные специалисты, что обеспечивает соответствие передовой мировой практике.