Ильхам Алиев: Азербайджан может погасить внешний долг за один день

Политическая и экономическая стабильность в Азербайджане сохраняется более 30 лет, государственный долг Азербайджана составляет около 20% ВВП, внешний долг - 5,6% ВВП.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

Глава государства назвал финансовую систему страны сильной. "Фактически мы можем погасить внешний долг за один день, поскольку наши валютные резервы почти в 20 раз превышают его объем", - сказал он.

Алиев также отметил стабильность национальной валюты. С апреля 2017 года курс остается неизменным - 1,7 маната за доллар США. По словам президента, он сохранит устойчивость благодаря положительному торговому балансу.

Говоря о других факторах развития, Алиев подчеркнул, что политическая и экономическая стабильность сохраняется в Азербайджане более 30 лет. Он напомнил о тяжелых первых годах независимости: оккупации территорий Арменией, этнических чистках в отношении азербайджанцев. В начале 1990-х годов при населении в 8 млн человек в стране насчитывался 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев. Президент назвал это гуманитарной катастрофой и отметил, что экономика тогда находилась в полном хаосе. По его словам, этот период остался в прошлом.