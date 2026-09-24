"Formula 1": Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
- 24 sentyabr, 2026
- 17:02
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, "Mersedes" pilotu Corc Rassell növbəti dəfə ən yaxşı nəticəni göstərib.
Onun komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli ikinci, "Red Bull"dan Maks Ferstappen üçüncü olub.
C. Rassell günün ilk yarısında birinci sınaq yürüşündə də ən yaxşı nəticəni göstərmişdi.
Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə 16:00-da start verilib.
Birinci dərəcəli pilotların ilk sınaq yürüşündə ən yaxşı nəticəni "Mersedes" pilotu Corc Rassell göstərib. "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci, "Ferrari"dən Şarl Lekler üçüncü olub.
Xatırladaq ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.