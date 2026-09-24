İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Formula 1": Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 17:02
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Mersedes" pilotu Corc Rassell növbəti dəfə ən yaxşı nəticəni göstərib.

    Onun komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli ikinci, "Red Bull"dan Maks Ferstappen üçüncü olub.

    C. Rassell günün ilk yarısında birinci sınaq yürüşündə də ən yaxşı nəticəni göstərmişdi.

    Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci sərbəst yürüş başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə 16:00-da start verilib.

    Birinci dərəcəli pilotların ilk sınaq yürüşündə ən yaxşı nəticəni "Mersedes" pilotu Corc Rassell göstərib. "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci, "Ferrari"dən Şarl Lekler üçüncü olub.

    Xatırladaq ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Corc Rassell Şarl Lekler
    Foto
    Расселл возглавил обе практики Гран-при Азербайджана "Формулы 1" - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Second Formula 1 practice session begins in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:29

    Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıb

    Region
    21:15

    Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti