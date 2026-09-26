Президент: Азербайджан и Казахстан запустят Транскаспийскую ВОЛС до конца 2026 года

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) между Казахстаном и Азербайджаном будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"До конца этого года мы введем в эксплуатацию кабель (ВОЛС), который соединит Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Это также является нашим преимуществом", - сказал президент.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря - часть проекта "Цифровой Шелковый путь", который предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Подводная волоконно-оптическая линия связи будет проходить по маршруту Актау – Сумгайыт. Максимальная пропускная способность достигнет 400 Тбит в секунду.