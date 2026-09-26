Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент: Азербайджан и Казахстан запустят Транскаспийскую ВОЛС до конца 2026 года

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 09:39
    Президент: Азербайджан и Казахстан запустят Транскаспийскую ВОЛС до конца 2026 года

    Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) между Казахстаном и Азербайджаном будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    "До конца этого года мы введем в эксплуатацию кабель (ВОЛС), который соединит Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Это также является нашим преимуществом", - сказал президент.

    Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря - часть проекта "Цифровой Шелковый путь", который предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

    Подводная волоконно-оптическая линия связи будет проходить по маршруту Актау – Сумгайыт. Максимальная пропускная способность достигнет 400 Тбит в секунду.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) ВОЛС Казахстан Цифровой Шелковый путь
    Prezident: "Azərbaycan və Qazaxıstan 2026-cı ilin sonunadək Transxəzər fiber-optik kabel xəttini işə salacaq"
    Fiber-optic link between Kazakhstan, Azerbaijan to launch by end-2026
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