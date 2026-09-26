İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Prezident: "Azərbaycan və Qazaxıstan 2026-cı ilin sonunadək Transxəzər fiber-optik kabel xəttini işə salacaq"

    İKT
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:47
    Prezident: Azərbaycan və Qazaxıstan 2026-cı ilin sonunadək Transxəzər fiber-optik kabel xəttini işə salacaq

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında fiber-optik kabel xətti 2026-cı ilin sonunadək istismara veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.

    "Bu ilin sonunadək biz Azərbaycan və Qazaxıstanı Xəzər dənizinin dibi ilə birləşdirəcək fiber-optik kabel xəttini istismara verəcəyik. Bu da bizim üstünlüyümüzdür", - Prezident bildirib.

    Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin dibi ilə Transxəzər fiber-optik kabel xətti layihəsi - Avropa və Asiya arasında rəqəmsal telekommunikasiya dəhlizinin yaradılmasını nəzərdə tutan "Rəqəmsal İpək Yolu" layihəsinin bir hissəsidir.

    Sualtı fiber-optik kabel xətti Aktau – Sumqayıt marşrutu üzrə keçəcək. Maksimal ötürücülük qabiliyyəti saniyədə 400 Tbit-ə çatacaq.

    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Xəzər dənizi
    Президент: Азербайджан и Казахстан запустят Транскаспийскую ВОЛС до конца 2026 года
    Fiber-optic link between Kazakhstan, Azerbaijan to launch by end-2026
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