Ильхам Алиев: Сегодня будут подписаны 2 важных документа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание сегодня двух важных контрактов.

Как передает Report, об этом Ильхам Алиев заявил, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

По его словам, сегодня будет подписан контракт на разработку второй стадии месторождения "Абшерон", что увеличит добычу газа в Азербайджане через 3-4 года еще на 5 млрд кубометров.

Еще одно соглашение будет подписано с компанией Exxon по разработке нетрадиционных месторождений нефти и газа с огромным потенциалом.

По его словам, таким образом, нефтегазовый сектор, по-прежнему, будет одним из наиболее привлекательных и, с точки зрения объемов инвестиций, крупнейшим сегментом. "И это долгосрочная перспектива", - добавил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что сейчас главный евроатлантический тренд в отношении ископаемого топлива изменился благодаря президенту США Дональду Трампу.